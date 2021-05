Gerningsmænd kan få fat i personlige oplysninger om ofre

Det er Civilstyrelsen, der står for at indkræve pengene.

Jyllands-Posten har kendskab til en konkret sag, hvor den dømte har fået udleveret 69 dokumenter, der vedrører offeret.

Sagen handler om en 13-årig pige, der ifølge byrettens dom blev udsat for voldtægt begået af hendes idrætslærer.

I landsretten blev læreren i sommeren 2020 imidlertid frikendt for voldtægt, men dømt for at have haft samleje med en mindreårig.