Gennemsnit på 9 skal give adgang til alle uddannelser

Forslaget om et karakterkrav på 9 skal der absolut ses nærmere på, mener De Radikales uddannelsesordfører, Katrine Robsøe.

Hun er ellers kritisk over for nogle af de andre anbefalinger, der har været fremme i diverse medier.

Det er dog vigtigt at høre eksperter inden for motivation og psykologi om forslaget først, mener hun.

- Jeg glæder mig til at dykke ned i forslaget, når det kommer. Og så er det vigtigt for mig, at vi får nogle eksperter på motivation og psykologi ind for at se på, hvordan det vil påvirke de unge, siger Robsøe.

- Vi må se på, om det her kan være med til at lette presset en lille smule hele vejen ned gennem vores uddannelsessystem.

Vil sætte stopper for karakterræs

Katrine Robsøe kalder et karaktergennemsnit på 9 for "forholdsvis højt" og en indikation på, at eleven har gjort det godt.

- Jeg har brug for at høre nogen, som kan gøre mig klogere på, hvilken effekt det vil have på de unges søgemønstre og det pres, som de unge oplever i vores optagelsessystem, siger hun.