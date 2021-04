Genåbningen er i gang: Sådan er det gået indtil videre

Han lægger dog ikke skjul på, at han gerne så, at kravene til dem var mindre.

Hvordan har det fungeret med coronapas og de andre nye restriktioner?

- Det er et hyr. Vi er ikke vant til at have et bookingsystem, så vi har måtte sætte et op i weekenden, og jeg kan godt mærke, at medarbejderne er pressede, for det er mange ting, som de skal på en gang, når de ikke har været på arbejde i 4,5 måned. De kunne godt have forskånet os lidt. Jeg forstår ikke, der skal være så mange krav. Det er et unødvendigt bespænd, siger Phillip Hulgaard.

Museum Jorn: Folk væltede ind kort efter midnat

På Museum Jorn i Silkeborg valgte de ligeledes at åbne tidligere end normalt. Faktisk slog de dørene op lige så snart de kunne. Det vil sige allerede klokken 00:01 i nat.

I løbet af den time, hvor museet havde åbent, var omkring 30 mennesker forbi for at se den nye udstilling - MIRÓ & JORN.

- Vi havde håbet på, at der ville komme 20-25 forbi, så det er bestemt i den bedre ende. Jeg går ikke selv så tit på museum om natten, så jeg synes, det var flot, at så mange dukkede op, siger museumsdirektøren Jacob Thage til TV2 ØSTJYLLAND.