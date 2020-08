Gem engangsgrill og ukrudtsbrænder væk: Høj risiko for naturbrande

Det er en anbefalingen, at man slet ikke bruger ukrudtsbrændere i perioder, der er varme og tørre - der skal nemlig ikke meget til, før vinden får det til at antænde. Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

Det varme vejr fortsætter henover weekenden og forlænger dermed perioden med det varme sommervejr.

Og selvom det er fristende at finde ukrudtsbrænderen frem og bruge weekenden i haven, så skal man altså være særligt opmærksom.

- Det er meget tørt og varmt for tiden, så man skal være meget opmærksom og undgå al unødvendig brug af åben ild, siger beredskabsdirektør ved Beredskab og Sikkerhed, Morten Sønderby, til TV2 ØSTJYLLAND.

Fredag og lørdag er brandfareindekset særligt højt på Djursland, omkring Randers og i Favrskov.

Pas på med engangsgrillen

De høje temperaturer indbyder til strandture, og mange tager ofte engangsgrillen under armen, men ifølge beredskabsdirektøren skal man holde sig fra det i øjeblikket.

- Det er min klare anbefalingen lige nu, at man ikke tager grillen med på stranden. Man skal generelt lade være med at tænde bål i det åbne, og man skal være meget opmærksom på, at man ikke efterlader noget, taber cigaretskodder eller andet, der kan antænde, siger beredskabsdirektøren.

Gode råd - undgå brand i den tørre natur Brug dertil indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille

Hold afstand til bevoksning

Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er slukket helt

Tænd aldrig bål eller grill, hvis det blæser meget eller er meget tørt

Hav altid vand i nærheden, når du tænder bål eller griller

Smid ikke cigaretskodder og lignende i naturen

Ring til 1-1-2, hvis uheldet alligevel er ude

Kilde: Brandfare.dk

I store byområder er det ikke så stort et problem, men folk skal ifølge beredskabsdirektøren være særligt påpasselige i deres haver. Det gælder i øvrigt alle kommuner.

Vi følger brandfareindekset tæt, men i øjeblikket er det ikke nødvendigt med afbrændingsforbud. Det er langt bedre, at folk bare tænker sig om. Morten Sønderby, beredskabsdirektør, Beredskab og Sikkerhed

- Det kan være hyggeligt med åben ild, men det kræver meget forsigtighed og omtanke. Brandene opstår tit, fordi afstanden til brandbare overflader er for kort. Tænder man forkert op, kan det brede sig, siger han.

Særligt markbrande

Beredskabet oplever i øjeblikket, at folk generelt er meget opmærksomme på, at det er meget tørt og varmt. Og de har ikke mere travlt, end de plejer at have på denne tid på året.

Det er i øjeblikket særligt mark- og naturbrande, de bliver kaldt ud til. Det skyldes for eksempel majetærskere, der kører over sten, så der opstår varme.

- Vi har endnu ikke haft store problemer med folk, der tænder bål i det åbne. Vi er særligt ude ved brande, der er relateret til høsten. Og det er forventeligt, siger beredskabsdirektøren.

Denne sommer har det ikke været nødvendigt med afbrændingsforbud.

- Vi følger brandfareindekset tæt, men i øjeblikket er det ikke nødvendigt. Det er langt bedre, at folk bare tænker sig om, siger beredskabsdirektøren.

Du kan læse mere om forsvarlig brug af grill, bål og ukrudtsbrænder i denne pjece.