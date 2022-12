Gavepapir og tomme julekalendere: Sådan skiller du dig af med juleaffaldet

Når du har plyndret juletræet, kan du aflevere det på genbrugsstationen.

Hvis du bor i midtbyen, kan du fra den 26. december til 13. januar 2023 bære juletræet hen til et af i alt 12 opsamlingssteder for juletræer i midtbyen. Se opsamlingstederne her.

Du kan som altid også bestille storskraldsbilen til at hente dit juletræ. Det gør du her.

Uanset hvad du vælger, skal du fjerne al julepynten først. De brugte juletræer bliver nemlig lavet til kompost, og der skal jo ikke være julepynt i.