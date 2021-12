Gamle rivaler hylder Lars Høgh: - Et stort og ordentligt menneske

- Det er med ubeskrivelig sorg, at vi må meddele, at vores højt elskede, livsglade og altid positive Lars er sovet stille ind her til aften.

Sådan meddelte Lars Høghs familie onsdag, at han var død i en alder af 62.

Det sørgelige dødsfald efter flere års kræftsygdom fik venner og fans af OB-legenden til at hylde ham. Og ikke kun for sine præstationer på grønsværen.

Blandt de mange mindeord var også AGF's, som klubben publicerede på Twitter: