Gallapremiere: Kendte danskere mødte op i Randers

- Alletiders at den foregår i Randers

Blandt de andre gæster var blandt andre Ulla Vejby, Jonas Schmidt og Natasha Brock som også spiller med i komedieserien. Derudover var også Randers' borgmester, Torben Hansen, til stede til premieren.

- Jeg synes, det er alletiders, at serien foregår i Randers. Alene at det er en komedie under titlen Panik, kan man kun komme til at smile og glæde sig til det, siger Torben Hansen.