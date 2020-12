Fyrværkeri brager løs: Men hvem stod med lighteren?

Politiet modtager også anmeldelser om ulovligt fyrværkeri, men Bo Christiansen forklarer, at det er svært for politiet at identificere, om det er lovligt eller ulovligt fyrværkeri, der har udløst et brag eller et lysglimt på himlen.

Tidligere i denne uge deltog Østjyllands Politi i en kampagne, der skal stoppe affyring af fyrværkeri mod politi, brandvæsen og almindelige borgere. Straffen for at skyde mod andre er steget betragteligt i år, og noget tyder på, at det har virket indtil videre.

Vagtchefen har ikke registreret nogen anmeldte episoder i denne weekend.