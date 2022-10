'Den røde cheflæge' har smidt kitlen - går til kamp mod ulighed

- Der er stadigvæk for meget ulighed i sundhed i Danmark.



Kristjar Skajaa har smidt kitlen. Efter 35 år som læge har han nu valgt at puste støvet af den politiske side af ham selv.

- Jeg har i mange år igennem mit arbejde set den ulighed, der er i sundhed, siger han og fortsætter:

- Jeg føler derfor, at det er én af mine opgaver at gøre os alle bevidste om, at der er forskel i sundhed selv her i Danmark.

Den røde cheflæge

Under 70'ernes hunger efter forandring stod Kristjar Skajaa med hånden solidt plantet i gymnasiets borde og med et ungt hjerte, der brændte for politik.

Han var særdeles aktiv inden for studenterpolitik på venstrefløjen og forsøgte ihærdigt at gøre studiet mere samfundsrelevant.