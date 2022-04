Fuld af skelet, hurtige reaktioner og trafikregulering: Østjylland kunne endelig hylde heltene

Det er ikke altid, vi lægger mærke til dem, hverdagens helte. Men de er derude. Også i det østjyske. Onsdag modtog nogle af dem stor tak og dusører for deres enestående indsatser, lyder det fra Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Fælles for dusørmodtagerne er, at de alle er gået et ekstra skridt for at hjælpe andre. Det synes vi fortjener anerkendelse og et klap på skulderen. Forhåbentligt kan det også tjene som inspiration for andre, der kommer til at stå i lignende situationer, siger politidirektør Kirsten Dyrman.