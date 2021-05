Frustration over manglende vaccinetider: Vi kan gøre det bedre

Ifølge lederen af Hope-projektet, som følger danskerne adfærd under coronakrisen, er det afgørende, at de lavpraktiske gøremål i forbindelse med en vaccination skal være er så få som muligt.

Særligt en gruppe er i fare for at miste overblikket.

- Folk som er mindre ressourcestærke, der er også mindre villige til at lade sig vaccinere i første omgang, men derudover, så ved vi også, at det i særdeleshed er dem, som så at sige støder panden mod de har praktiske barrierer, som kan have sværere ved at finde ud af, at hvordan man melder sig til.

- Det er lidt som et lotteri

- Konsekvenserne på sigt kan jo være, at der er nogen, som egentlig gerne vil lade sig vaccinere, men som faktisk ikke bliver det, siger Michael Bang Petersen, leder af forskningsprojektet Hope, til TV2 ØSTJYLLAND.

Efter sin oplevelse mener Steen Søgaard, at vaccinebookingen bør ændres:

- Jeg kunne da godt være mere tålmodig, men jeg synes bare, at man kunne designe systemet såedes, at man ikke behøves at jagte en tid. Som er det er nu, er det i virkeligheden lidt et lotteri – hvem får logget på, når der er ledige tider.