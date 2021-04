Frivillig vaccination med AstraZeneca mulig - men bøvlet

Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er muligt at tilbyde frivillig vaccination med AstraZenecas vaccine mod covid-19, Vaxzevria. Meget skal dog afklares, inden det kan ske.



Det fremgår af en svar sendt til Folketinget, der har bedt styrelsen forholde sig til, om de 200.000 doser Vaxzevria, Danmark har modtaget men ikke brugt, kan gives frivilligt.

Vaccinen er grundet en ny og farlig bivirkning, der rammer sjældent, taget ud af det danske massevaccinationsprogram.

- Samlet set vurderer Sundhedsstyrelsen, at der er mulighed for at etablere et tilbud, hvor borgere, der måtte ønske det, kan vælge at blive vaccineret med Vaxzevria uden for massevaccinationsprogrammet ved konkret og individuel lægelig ordination, skriver Sundhedsstyrelsen.

Vil tage flere uger



Det fremgår dog også klart, at Sundhedsstyrelsen ikke ser meget ræson i en sådan given beslutning.

Det vil tage "flere uger" at afklare en række forhold, og gevinsten ved at gøre det vil blive mindre og mindre med tiden, da massevaccinationsprogrammet "skrider hurtigt fremad".



- Sundhedsstyrelsen forventer ikke, at et tilbud, hvor borgere, der måtte ønske det, kan vælge at blive vaccineret med Vaxzevria uden for massevaccinationsprogrammet vil have større betydning for epidemikontrollen, skriver Sundhedsstyrelsen.