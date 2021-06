Friskplukkede røde jordbær og danske kartofler lader vente på sig

Og ifølge jordbæravleren er østjyderne begyndt at blive utålmodige efter danske grøntsager.

- Telefonen er også begyndt at ringe herhjemme. De spørger, om ikke de kan komme og hente nogle jordbær, men vi kan jo ikke trylle, siger Peter Bach.

- Fra at jordbærret er helt hvidt, der skal der gerne gå en uges tid, til de er helt røde. De skal gerne være helt modne og smage godt, når man plukker dem, siger Peter Bach.

Kunderne vil have de danske varer

Hos SuperBrugsen i Lystrup er der danske jordbær i butikken.

De er dog groet i drivhuse, der beskytter jordbærrene mod vind og vejr.

Det betyder, at der er danske jordbær, der kan være klar lang tid før de jordbær, der blot vokser frit i jorden, er modne.

- Lige så snart vejret bliver varmt, så vil danskerne have jordbær og kartofler. Det gode vejr gør, at salget af danske varer stiger markant. Der er lidt nyhed over sæsonvarerne, når der er gået et år, siden sidst vi havde dem, siger Alexander Askgaard, salgsleder i frugt og grønt hos SuperBrugsen Lystrup.