Fri bane: Ingen problemer med den østjyske juletrafik

Men på trods af færre passagerer, er der faktisk indsat flere færger end normalt.

- Vi sejler 30 ture i dag – altså 15 gange frem og tilbage – hvilket er flere afgange end nogen anden jul nogensinde. Det gør vi for at øge trygheden for kunderne, siger han.

Netop den ekstra plads på færgen var godt nyt ifølge en af dagens rejsende fra Jylland til Sjælland.

- Det er sgu dejligt. Der plejer at være stoppet på færgerne, de andre år jeg har været ovre, siger Lillan Thiman fra Vanløse til TV2 ØSTJYLLAND.