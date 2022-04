Fredeligt forårsvejr vender tilbage

Om natten falder temperaturerne til ned omkring fem grader, mens der lokalt kan komme nattefrost.

Ikke meget vind

Vinden kommer for det meste fra vestlig retning, men der vil ifølge Trine Pedersen ikke være meget af det.

April har indtil videre lagt sig tæt op ad en gennemsnitligt april måned, fortæller Trine Pedersen.

- Hvis man kigger på gennemsnitsnedbøren har vi indtil videre fået 35 millimeter, hvor der i gennemsnittet falder 37 millimeter i april, siger hun.

Meteorologen fortæller, at det er for tidligt at sige, hvor vi ligger henne med antallet af solskinstimer, da der stadig er en lille uge tilbage af måneden.

/ritzau/