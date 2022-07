Frankfurtere kaldes tilbage - mærkning mangler

Har du købt gris & okse frankfurtere til grillen i Brugsen, Fakta eller Kvickly fra mærket Hilton Foods, skal du måske lige tjekke batchnummeret herunder.

Produktet kan nemlig indeholde allergenet ost (mælk), som ikke fremgår af produktets mærkning, så allergikere over for mælk risikerer at opleve en allergisk reaktion.

Produktet kan returneres til butikken hvor det er købt.

Det oplyser Hilton Foods, der har hovedsæde i Hasselager.

Pølserne er solgt i Dagli’Brugsen, SuperBrugsen, Fakta og Kvickly over hele landet. Tilbagekald opdateres derudover med Coop 365 i Hørning og Coop.dk MAD.