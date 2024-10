Fra østjysk laboratorium skal kampen mod opioider kæmpes

Alt for mange alvorlige misbrugsskader, overdoser og dødsfald blandt unge. Det er den udvikling, regeringen nu vil bremse med en storstilet plan, hvis første skridt blev præsenteret på et pressemøde mandag under overskriften 'Ungdom uden opioider'. - Hele den her nemme tilgængelighed og det, at de også bliver solgt som lovlig medicin, det kan få børn og unge til at tro, at pillerne er ufarlige. Men opioider, det er nogle af de allerfarligste stoffer, man kan tage, lød det mandag fra justitsminister Peter Hummelgaard (S) på pressemødet.

Hos Eurofins Miljø i Galten skal de overvåge spildevandet fra Danmarks seks største byer.

Regeringen vil blandt andet give hårdere straffe for ulovlig besiddelse og salg af opioider og desuden konfiskere køretøjer, der bruges til salg af euforiserende stoffer. Men derudover kommer en virksomhed i Galten til at levere et helt særligt våben i regeringens kamp mod de stigende misbrugsproblemer. Ingredienserne er et laboratorie, spildevand og overvågning. Overvågning af spildevandet Sundhedsstyrelsen har nemlig bedt miljølaboratoriet Eurofins om at overvåge spildevandet fra landets seks største byer for at blive klogere på udledningen af forskellige misbrugsstoffer. Overvågningerne skal helt konkret bygge på daglige udtag af spildevandsprøver over en uges tid - et par gange om året. Det er blandt andet for at undersøge udbredelsen af de senere års nye opioider, såsom fentanyl, oxycodon og tramadol, som er blevet en stigende del af de unges misbrugsvaner. For hvis man holder en fest og i den forbindelse tager opioider, så ender det altså på et tidspunkt i toilettet og dermed senere i en kloak, forklarer Simone Skjødt Mortensen, som er Eurofins Miljøs forretningschef.

Jeg mener ikke, at der er tale om overvågning. Jeg mener, at der er tale om, at man forsøger at identificere et voksende problem. Anders Winnerskjold (S), kommende borgmester, Aarhus Kommune

- Og til sidst ender det ude på et rensanlæg, og der kan man udtage en hel by ved en enkelt prøve. Det betyder, at hun kan stå i Galten og teste spildevand, og herigennem se, hvilke opiodier man for eksempel har indtaget i centralt i Aarhus. Resultaterne skal bruges i landets seks største byer, og de kan altså være med til at vise, om det misbrug, man antager der foregår, også rent faktisk foregår - og hvilke opioider, der i så fald bliver indtaget. Og den overvågning tror Simone Skjødt Mortensen kun fortsætter. - Om fem år forventer jeg klart, at man overvåger meget mere end i dag. Man overvåger ikke kun opioider, man overvåger forventeligt også narkotiske stoffer. Skal spænde ben for udviklingen Også den kommende borgmester i Aarhus, Anders Winnerskjold (S), er bekymret for udbredelsen af opioider. Derfor er han glad for, at lokale kræfter kan være med til at spænde ben for udviklingen. - Jeg synes, vi har taget lederskab i Danmark på at bekæmpe opioidmisbrug her vest for Aarhus. Så jeg synes, det er helt naturligt, at vi fortsætter med at hjælpe og understøtte kampen mod det stigende opioidmisbrug i Danmark. Ser du ikke noget problem i, at det er en slags overvågning, vi er ude i her? - Nej, det ser jeg grundlæggende ikke som et problem. Jeg mener ikke, at der er tale om overvågning. Jeg mener, at der er tale om, at man forsøger at identificere et voksende problem.

Jeg synes, at det er vigtigt, at vi bruger stærke greb til at komme det her armod til livs Camilla Fabricius (S), socialordfører