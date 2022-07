Fra Odder til Rådhuspladsen, gule flag og en gul kage

- Det er da dejligt. Det bliver fejret, hver gang det er en dansker, så det er dejligt, siger Bent Andersen, der bor på Randers Kloster.



Ifølge medarbejder på Randers Kloster Lone Hanne Sørensen er det dejligt med noget, som adskiller sig fra hverdagen.

- Beboerne synes jo, at det er dejligt at der sker noget andet, og at der bliver gjort lidr fest ud af sådan en begivenhed, fortæller hun.

Og fra Odder, hvor Jonas Vingegaard trådte i pedalerne i 2015, lige inden han blev professionel, er glæden stor. Her havde cykeltræner Ole Weigelt taget turen til København for at deltage i fejringen.