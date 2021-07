Fra midnat må barerne holde åbent til klokken 02

Restriktionerne på åbningstider har betydet, at Zwei Grosse Bier Bar i øjeblikket kun har valgt at holde kun tre af ti af sine barer åbent. I midten af august venter Henrik Foget Jensen at have åbnet alle barerne.

Alle restriktioner ophæves 1. september for barer og caféer

1. september bliver alle restriktioner ophævet for barer og caféer - herunder krav om coronapas og restriktioner på åbningstider.

Samme dag får diskoteker og natklubber lov at genåbne, men her vil der gælde et krav om fremvisning coronapas, som løber frem til 30. september.

Herefter vil der ikke længere vil være nogen restriktioner.