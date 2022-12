Fra i dag kan du købe nytårskrudt - men du må ikke affyre det

Den 15. december er en særlig dag for landets fyrværkere.

Det er nemlig denne torsdag, hvor de må begynde at sælge til private og dermed sikre sig en god del af årets omsætning.

Men selvom det nu er lovligt at købe, er det endnu ikke lovligt at affyre, gør Rigspolitiet opmærksom på.

Det er nemlig først fra den 27. december, man må fyre sit krudt af. Bryder man forbuddet mod at tænde fyrværkeri inden da, risikerer man en bøde på op mod flere tusinde kroner.

Hvis man affyrer fyrværkeri, er det vigtigt, at det ikke rettes mod andre. Straffen for at gøre det blev for to år siden skærpet, så man nu får en strafbonus på 33 procent.

Strafskærpelsen lægger sig oven i det gældende strafniveau:

Straffen for at angribe personer i offentlig tjeneste er typisk i niveauet fra fængsel i 4 måneder til fængsel i 9 måneder.

Straffen for forsætlig fareforvoldelse ved affyring af fyrværkeri mv. er typisk i niveauet 10-60 dages fængsel.





Sådan kan du kende lovligt fyrværkeri

Rigspolitiet advarer også om, at der er ulovligt fyrværkeri i omløb, og at man skal holde sig langt væk fra det. Det er nemlig farligere end det normale, man kan købe.

- Ulovligt fyrværkeri er meget farligt, og vi har tidligere set en del grimme eksempler på dette.

- Køb aldrig fyrværkeri i udlandet, og køb aldrig fyrværkeri fra ikke godkendte salgssteder – det er ulovligt, siger politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Koncernkommunikation.

Det lovlige fyrværkeri har CE-mærket, som også kendes fra andre produkter. Det er en dokumentation for, at produktet lever op til den gældende EU-lovgivning.