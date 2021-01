Fra i dag: Færdselsindsats mod alle

Vi skal kunne færdes sikkert i trafikken.

Sådan lyder det mandag fra Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

I denne uge har politiet derfor ekstra fokus på at skabe sikre veje. Det sker mandag til søndag i en målrettet færdselsindsats landet over under navnet: ”Sikre veje”, hvor der vil der være fokus på alle færdselsarter og alle lovovertrædelser.

- Vi arbejder hver eneste dag for at nedbringe antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken, så vi vil ikke acceptere, at nogle trafikanter blæser på love og regler. De skaber utryghed og bringer sig selv og andre i fare, siger Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter i pressemeddelelsen.

Indsats målrettet alle færdselsarter

Ifølge Rigspolitiet udgør bilister hovedparten af de dræbte og tilskadekomne i trafikken, men også fodgængere, cyklister, motorcyklister og knallertkørere er udsatte trafikanter.

Derfor er indsatsen målrettet alle færdselsarter.