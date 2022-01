Fra Himmelbjerget til Skagen: Nicolai vil vandre for de ordblinde

Som barn i skole fik Nicolai Mølgaard at vide, at han var dum, og at han skulle sætte sig hen i hjørnet og tegne i stedet for at sidde med de andre i klassen.

For han var ordblind og ingen vidste noget om, hvordan man skulle hjælpe sådan én.

Han oplevede gennem sin opvækst, at han ofte blev enormt udmattet, fordi han brugte så megen energi på at få bogstaverne til at give mening.