Tåge, regn og en smule vind: Forvent en grå fredag

Det er en udfordring for den globale sundhed, at bakterier bliver mere og mere resistente over for antibiotika.

- Antibiotikaresistensen i bakterier er stigende, og det er et kæmpe problem. Hvis først man får en infektion, og der ikke er mulighed for at behandle den, dør man. Og så er vi i virkeligheden sendt tilbage til middelalderen, siger Marie Andreasen, lektor på institut for Biomedicin på Aarhus Universitet.

Men nu har hun og sammen med andre forskere fået indsigt i beskyttelsesskjold hos farlige MRSA-bakterier, der er svære at nedkæmpe.

Den nye opdagelse betyder, at man kan begynde at forske i, hvordan man kan hindre dannelsen af 'skjoldet'. Lykkes det, kan det få stor betydning for behandlingen af infektioner.