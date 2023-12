Det nye år starter tilsyneladende ud med en omgang snestorm. DMI har lørdag udsendt et forvarsel for snestorm og advarer om, at der kan forekomme snestorm den 3. januar i tidsrummet klokken 00-22.

Varslet er gældende for Aarhus, Djursland, Horsens, Midt- og Vestjylland, Nordjylland, Odder, Silkeborg, Skanderborg og Århus.