Forurenede bønner tilbagekaldt

Tre af Rema 1000 populære typer dåsebønner kan være gået i gæring og er derfor blevet tilbagekaldt.

Der er tale om Kidney Bønner i lage, Kidney Bønner i Chilisauce og Hvide Bønner i Tomatsauce fra butikkens eget mærke. Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.



Risikoen er opstået efter en fejl ved pakningen, der kan have beskadiget dåserne, så indholdet er blevet forurenet.

- De små perforeringer af dåserne giver risiko for, at der kan opstå gæring i produkterne, og at indholdet i dåserne kan udsættes for en mikrobiologisk forurening med for eksempel bakterier, oplyser Fødevarestyrelsen.

Dåserne er solgt i Rema 1000-butikker over hele landet.

Uegnet som fødevare

Indholdet i de ødelagte dåser er uegnet som fødevare og kan få, hvad der beskrives som en afvigende lugt.

Styrelsen råder forbrugerne til at levere produkterne tilbage til butikken, hvor de er købt, eller at kassere dem.