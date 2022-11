Forslag: Nyt politi skal stoppe forgiftning af rovfugle

Kim Skelmose er en af de personer, som politiet ringer til, hvis der er mistanke om drab på rovfugle. Men det er sjældent, at der kommer noget ud af det hårde arbejde.



- Erfaringen med drab på vores rovfugle er, at succesen for at få det opklaret er enormt dårlig. Det er faktisk nærmest lig nul. Pt er der faktisk frit lejde, man kan bare gå ud og lave noget faunakriminalitet.

Et stort problem

Danmarks Naturfredningsforening håber på, at et såkaldt fauna-politi ville kunne fange flere af de kriminelle.

Fauna-politiet skal være en særlig enhed under Naturstyrelsen og politiet, der skal arbejde på at fange flere af de kriminelle og sørge for, at de bliver straffet.