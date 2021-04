Forslag: Mindst 100 km i timen hele vejen til flyet

- En Grenaamotorvej er mit højeste ønske til trafikudspillet, sagde han.

Det ønske har hans socialdemokratiske kollegaer i regeringen umiddelbart ikke lyttet til.

Leif Lahn er ikke vendt tilbage på TV2 ØSTJYLLANDS gentagne henvendelser om et interview i dag.

Borgmester: De må få rettet den fejl

Udspillet vækker heller ikke ligefrem jubel hos Norddjurs' socialdemokratiske borgmester, Jan Petersen.

- De må have glemt et par sider i udspillet, for der er ikke noget, som viser, at man kan køre videre til Grenaa, siger han.

Glemt det? Mener du det?

- Jeg vil ikke være skinger, og jeg går efter resultater. Jeg havde forventet, at der lå en anerkendelse af, at Grenaa Havn er i massiv vækst. Den fejl, håber jeg, de får rettet hurtigst muligt.