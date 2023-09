Forskere: Ulvebestanden kan firdobles i Danmark

Biologisk set kan der leve mellem to og seks gange så mange ulve i Danmark, som der er i øjeblikket.

Det vurderer forskere fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet i et notat bestilt af Miljøstyrelsen.

Vurderingen kommer på baggrund af, at Miljøstyrelsen har bedt forskere ved Aarhus Universitet om at lave en biologisk vurdering af, hvordan ulvebestanden i Danmark kan forventes at udvikle sig i fremtiden.

De har også vurderet, hvor mange ulve bestanden mindst skal bestå af for at være levedygtig.

Forskerne vurderer, at der i det danske landskab er levesteder og føde nok til mellem 11 og 30 ulvepar/kobler, der er en flok af ulve, svarende til mellem 77 og 210 ulve i vinterbestanden.

Den nuværende bestand af ulve er på cirka 30 voksne ulve og mellem 14 og 20 hvalpe.

Kommer fra syd

Ulvene lever udelukkende i Jylland, hvilket, ifølge notatet, også vil fortsætte i fremtiden grundet de indre danske farvande.

Der er løbende ulve fra primært Polen og Tyskland, der slutter sig til den danske bestand.

Der sker dermed løbende en udveksling af genetisk materiale mellem de danske ulve og resten af bestanden i de sydlige nabolande.

Hvis denne udvikling fortsætter, vurderes det, at den danske bestand mindst skal bestå af 40 til 100 ulve for at være levedygtig.

Også ulvenes evne til at tilpasse sig nye landskaber medmindre skov og hede, er afgørende for ulvens udbredelse, lyder det.

Miljøstyrelsen vil nu, i dialog med Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe, undersøge, hvordan den nye viden vil kunne indgå i ulveforvaltningen i Danmark fremadrettet.