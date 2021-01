Forskere ser fald i elevers faglige niveau under pandemi

Både Venstre og Konservative mener, at der bør gøres mere og foreslår blandt andet turboforløb og frivillige skoler i sommerferien for at indhente noget af efterslæbet.

Til Berlingske siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at der er opmærksomhed på problemet, men hun afventer fortsat længden af den nuværende nedlukning, før hun ønsker at give sit bud på, hvor mange ressourcer, der skal sættes ind.

- Vi er i ministeriet i gang med at finde ud af, hvordan andre lande tackler problemet, og så er vi i gang med at drøfte med de relevante parter, hvad vi kan gøre. Det er et problem, vi tager meget alvorligt, siger hun til avisen.