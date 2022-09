Forskere foreslår navneskift til sosu-fag for at tiltrække flere

Der skal en ordentlig omgang hovedrengøring til i social- og sundhedsfagene for at løse den store mangel på arbejdskraft inden for området.

Det kan man læse af en ny analyse fra Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. De har set på social- og sundhedsfagenes image og imageudfordringer.

Det er rigtig svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft til stillinger som sosu-assistent og sosu-hjælper.

Og det skyldes blandt andet et dårligt omdømme. Det er også et problem, at den brede befolkning har et indtryk af fagene som værende lavstatus. Det mener forskerne bag analysen.