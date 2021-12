Forsker: Sådan forbedrer du chancen for at få mandlen

Kampen om mandlen er en fast tradition i langt de fleste danske hjem juleaften. Desværre kan man af og til føle, at der går lidt for mange år i mellem, at man lykkes med at sikre den lille nød.

Derfor har vi allieret os med Jacob Sherson, der er professor i fysik på Aarhus Universitet og forsker i hybrid intelligens, for at blive klogere på den bedste strategi.

- Hvis vi kigger i psykologien, så ved vi, at når vi rører rundt, er vi som vært ikke interesserede i, at den er nem at finde. Det vil sige, at hvis der bare er antydningen af et stort mandelstykke i toppen, bliver vi ved med at røre, forklarer Jacob Sherson.