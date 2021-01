Forsker om corona-kampgejsten: Det står værre til

- Vi vil gerne lidt normalt på arbejde, og vi har nogle børnebørn, der gerne vil i skole – så det er træls, siger Kenneth Lykke.

Større splittelse om regeringens indsats

Og danskernes tilslutning til det store fælles projekt, som det er blevet at komme igennem pandemien har da også set bedre ud, forklarer adfærdsforsker Michael Bang Petersen, der følger danskernes adfærd under corona-krisen i et stort forskningsprojekt:



- Det står værre til nu, end det gjorde i foråret. Når vi kigger i vores tal, så kan vi se, at folk stadig følger myndighedernes anbefalinger, men der er større uenighed om, hvorvidt det er det rette at gøre, siger Michael Bang Petersen.



Forskeren forklarer, at uenigheden blandt andet kommet til udtryk i forhold til tilliden til regeringen:

- Vi kan se det i forhold til, hvilken grad man føler, at det, der bliver gjort, er det rigtige. Hvor der var meget lav grad af uenighed i foråret, ser vi en større splittelse i dag. Det kan være en splittelse mellem unge og gamle, og det kan være en splittelse, der er mellem røde og blå vælgere eksempelvis, siger Michael Bang Henriksen.

Det bliver sværere at holde ud

Konsekvenserne af den øgede splittelse kan føre til, at indsatsen mod coronavirus i mindre grad opleves som et fælles projekt, vurderer adfærdsforskeren:

- Og det kan så igen have den konsekvens, at det bliver lidt sværere at holde ud. At noget af den begejstring – i mangel af et bedre ord – man kan sige, at der var om, at nu står vi sammen mod coronaen i foråret, så bliver det mere et surt slid nu her, når vi skal overholde anbefalingerne og restriktionerne, siger Michael Bang Petersen.