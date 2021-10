Forsker: Jo flere plakater - jo flere krydser på stemmesedlen

Han peger desuden på, at der naturligt er rift om de pladser, hvor der kører mange mennesker forbi hver dag.

- For eksempel trafiklys, hvor man ved, at der holder rigtig mange i kø hver eneste dag. Så vil man gerne være strategisk placeret i forhold til dem. På en landevej, hvor man kører forbi med 90 kilometer i timen, er det klart, at der ser man ikke så meget, men holder man op til et trafiklys, har man tid til at studere de ansigter, der hænger i lygtepælene.

Op mod 700.000 plakater

Ifølge Ritzau anslår direktør for det aarhusianske trykkeri Lasertryk, Esben Mols Kabell, som selv har produceret 200.000 valgplakater de seneste måneder, at der formentlig bliver trykt mellem 600.000 og 700.000 til denne kommunal- og regionsvalgkamp.

Skønnet baserer han på baggrund af hans kendskab til branchen og andre store trykkerier. Opgaven er en smule anderledes end ved et folketingsvalg, forklarer han.

- Selve opgaven er cirka i samme størrelsesorden, men der er mange flere kandidater til kommunalvalget, og det betyder, at der er mange flere små ordrer end til et folketingsvalg, siger Esben Mols Kabell.

Ung kandidat vil ses i centrum

Som ny kandidat for Socialdemokratiet til regionsrådsvalget var 24-årige Ditte Fredensborg fra Aarhus i går ude at hænge sine plakater op, og det var med en klar plan for, hvor hun gerne vil profileres.

- Der er altid nogle steder, vi godt kan tænke os at have. Sådan et sted som gågaden her, hvor der kommer mange mennesker. Og så kan jeg godt tænke mig at hænge nogle af de steder, hvor der kommer mange unge mennesker, fordi jeg jo er de unges regionsrådskandidat, siger Ditte Frederiksen, mens hun var i gang med at hænge plakater op på strøget i Aarhus.