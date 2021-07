Forholdsvis rolig EM-aften: Men en bar holdt åben efter midnat

Derudover blev to personer sigtet for at antænde romerlys. To personer blev sigtet for gadeuorden, da et vennepar var blevet uvenner, og en person blev sigtet for at skubbe en dørmand i brystet uden for en restauration.

- Der har heldigvis ikke været nogen større sager. Det er ikke ret meget anderledes fra almindelige dage i byen, siger Martin Frank.

I Randers er i alt fem personer sigtet for gadeuorden, og en person er sigtet for ikke at efterkomme talrige bortvisninger fra en restauration i midtbyen.