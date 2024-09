Ni ud af ti slags engangsservice købt på internetplatformen Temu indeholder for høje mængder af de skadelige PFAS-stoffer.

Det viser en ny undersøgelse, som Forbrugerrådet Tænk har fået lavet.

PFAS-stofferne kan bruges til at give eksempelvis engangstallerkener en overflade, så de kan tåle at komme i kontakt med våd mad.

Flere af dem er under mistanke for blandt andet at være hormonforstyrrende.