Forbrugerne køber sorte tilbud for milliarder

Betalingstjenesten MobilePay havde fredag en omsætning, der er over fire gange så stor som fredagen før. I løbet af ugen har forbrugere brugt tjenesten til at købe for mere end halvanden milliarder kroner.

Og selv om fredag ubetinget stadig er den største handelsdag, viser tal fra både selskabet Nets, der står bag dankortet, og MobilePay, at danskerne lige som sidste år spreder indkøbene ud over hele ugen - Black Week.

- Det er tydeligt at se, at danskerne har jagtet tilbud hele ugen, men færre har siddet klar til at turbo-shoppe om fredagen, selv om det stadig er den mest travle handelsdag, siger Henriette Dunkjær Andersen, Head of Sales hos Nets Group.

Nets kan ikke oplyse, hvor meget der er omsat for i kroner og øre, fordi virksomheden er børsnoteret. Men det fremgår af en pressemeddelelse, at aktiviteten fredag var 5,9 procent lavere end sidste år.

Aktiviteten for ugen er samlet set steget.

MobilePay har oplevet en fremgang både på Black Friday og i løbet af Black Week.

Og det er en tendens, man har set de seneste par år, fortæller Claus Bunkenborg, direktør for MobilePay.

De seneste år er mere handel rykket online. Og meldinger om coronatiltag og høj smitte gør, at flere forbrugere køber julegaver tidligere.

Han er dog overrasket over, at omsætningen har været så høj.

- Hele ugen regner vi med at omsætte for to milliarder kroner fordelt på tre millioner transaktioner med MobilePay på nettet.

- På Black Friday regner vi med at have nået 740 millioner kroner på en million transaktioner.

I 2020 blev der på Black Friday brugt 366 millioner kroner fordelt på 562.000 transaktioner på MobilePay.

Natten til lørdag havde MobilePay-brugerne brugt 1,6 milliarder kroner fordelt på 2,5 millioner transaktioner fra mandag til og med fredag.

I samme periode sidste år blev der købt for 888 millioner kroner på cirka to millioner transaktioner.

I USA har Black Friday i mange år været en af de helt store handelsdage.

Det siges, at udtrykket stammer fra butikkernes regnskaber, der gik fra minus - røde tal - til plus - sorte tal - på dagen efter Thanksgiving, hvor amerikanerne begyndte at købe ind til jul.

/ritzau/