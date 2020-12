Forældre får nu ret til et halvt års sorgorlov

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger i en pressemeddelelse:

- Jeg er virkelig glad for, at vi fra det nye år giver forældre, der befinder sig i en livskrise og den værst tænkelige situation - at miste et barn - bedre muligheder for at få bearbejdet sorgen. Jeg tror, at denne markante udvidelse af sorgorloven vil gøre en forskel, og jeg sætter pris på den store politiske opbakning, som der har været i hele forløbet.

- Jeg vil også gerne sige tak til de berørte forældre, som har haft overskud til at dele deres historier. De har gjort et stort indtryk. Samtidig vil jeg gerne rose borgerne bag det forslag, som ligger til grund for lovforslaget.