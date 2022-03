Forårsvejr og op til 15 grader de næste mange dage

Det flotte forårsvejr fortsætter de næste mange dage. Således byder den kommende uges vejr på temperaturer op til 15 grader og solskin. Til gengæld kan vi om natten komme ned omkring frysepunktet.



Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Erik Hansen tidligt mandag morgen.

- Det ser ud til, at det bliver en vejrmæssigt rigtig pæn uge. Her mandag har vi lidt skyer ved Vestkysten, men ellers bliver det ret solrigt i resten af landet, og temperaturerne kommer op på mellem 7 og 12 gader, og vi har en let til frisk vind fra sydøst, siger han.