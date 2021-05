Foråret lader venter på sig: Det kølige vejr fortsætter

Ikke meget sol

Fredag kommer regnen dog igen.

Her står det til at blive en ganske våd og overskyet omgang, så overordnet kommer den kommende uge ifølge meteorologen ikke til at bære meget præg af, at det er forår og midten af maj.

- Nej, men det er klart, at det er godt, at der kommer noget vand, og naturen bliver grøn. Med bladene på træerne er det jo smukt. Men vi får ikke set så meget til solen i denne uge, siger Martin Lindberg.