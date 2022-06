For første gang siden februar er kontakttallet for corona over 1,0

Det er første gang siden starten af februar, at kontakttallet er beregnet til at være over 1,0.

Når kontakttallet er 1,1, vil det sige, at 10 smittede i gennemsnit smitter 11 andre.

Tallet kan sige noget om, hvorvidt smitten i samfundet er på vej op eller ned. Det fortæller dog ikke, hvor mange smittetilfælde der er i samfundet.

I sidste uge var kontakttallet på 0,8.