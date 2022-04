For første gang siden august stiger udbuddet af huse

For første gang i mere end et halvt år har boligkøberne fået et stigende antal huse at vælge imellem.



Det oplyser Boligsiden i en pressemeddelelse.

Ved indgangen til april er det samlede antal huse til salg steget til knap 23.400. Det er første gang siden udgangen af august 2021, at udbuddet går op, og der bliver sat flere huse til salg hos ejendomsmæglerne.