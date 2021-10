Folketingsmedlem: Dronningen bør holde sig væk fra Folketingets åbning

Men ifølge Søren Egge Rasmussen er folketingsåbningen en dag, der bliver blæst op til noget, den slet ikke er.

For han mærker blandt andet, at flere har den tanke, at han slet ikke foretager sig noget i tiden op til åbningen, og at arbejdet først starter herefter.

- Jeg har arbejdet hårdt de sidste to måneder. For helvede, jeg har møder hele tiden. Så jeg synes ikke, at det er en speciel dag, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.