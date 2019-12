Folk rages på i byen: Her er ti klamme gramsehistorier

Du har taget dit flotteste outfit på, drukket drinks, og nu er du endt i byen. På danseguvet mærker du pludselig en hånd på din bagdel. Du har ikke givet lov til berøringen, og du synes, det er ubehageligt. Sådan et scenarie er virkelighed for mange unge.

I en Megafon-måling, som TV 2 har fået lavet blandt 500 danskere i alderen 18-35 år, svarer 49 procent, at de oplever uopfordrede berøringer som et udbredt problem i nattelivet. Det problem har TV2 ØSTJYLLAND sat fokus på i denne uge.

Vi har talt med flere unge, og her er nogle af de historier, som de unge østjyder kan fortælle fra nattelivet.

1) Camilla, 23 år

Jeg var i byen med min veninde, og der kom nogle fyre og spurgte, om vi ville have nogle shots, hvilket vi tænkte kunne være sjovt. Så vi tog nogle tequilashots. Jeg havde sådan en bluse på med bar ryg på og håret sat op. Da fyrene var på vej væk, opdagede jeg, at den ene havde glemt sin pung, så jeg råbte efter ham. Han kom tilbage og tog sin pung og gik. Efter lidt kom han tilbage igen og tog mig om hofterne, gned sin pik op ad min numse og slikkede mig hele vejen op ad ryggen og op i nakken. Der blev jeg virkelig vred og sagde, at det var klamt, og at han skulle gå væk. Jeg tror, han følte, det var okay, fordi vi havde drukket nogle shots sammen. Eller måske tænkte han, at jeg havde lyst til mere, fordi jeg havde givet ham hans pung. Jeg ved virkelig ikke, hvorfor han gjorde det.

2) Heidi, 38 år:

Næsten hver gang jeg var i byen som yngre, var det bare sådan, at når man skulle i baren eller på dansegulvet, så blev man raget på. Når jeg var fuld, var jeg ofte ligeglad, men jeg har også givet dem en flad. Den reaktion har jeg faktisk haft et par gange. Tit blev de ikke sure, fordi de godt vidste, at de har dummet sig. Der kører jeg bare med kontant afregning, og fyrene har efterfølgende tit sagt undskyld.

3) Josephine, 21 år:

Da jeg gik i niende klasse, var vi til afgangsfest på skolen, og jeg var blevet ret fuld. Der var en fyr, som min kammerat sagde, var sød. Jeg syntes også, at han så sød ud, så vi begyndte at sidde at snakke. Efter lidt tid begyndte vi også at kysse. Jeg var jomfru på det tidspunkt, så jeg ville ikke mere end at kysse. Det endte med, at vi gik udenfor, hvor vi sad i et bålhus, og lige pludselig ville han noget mere. Han begyndte at hive i mine strømpebukser, og jeg sagde, at det havde jeg ikke lyst til. Men han blev ved. Jeg endte med at råbe på min kammerat, som kom hen til os, og han hjalp mig væk derfra. Dagen efter fandt jeg ud af, at han var 25 år. Jeg var 16 år. Jeg har aldrig anmeldt det, for mine venner sagde: ”Du lagde jo selv op til det”. ”Du kyssede jo med ham, det kunne du jo have ladt være med”. Jeg tænkte, at det var rigtigt. Efter jeg er blevet ældre, har jeg fundet ud af, at det ikke var i orden, for jeg sagde jo stop.

4) Michael, 30 år

Jeg var 23 år og tutor på mit studie, og vi var taget på hyttetur. Fredag aften var der fest, og vi blev lidt tipsy. På et tidspunkt hang jeg ud med en af de kvindelige russere. Vi havde ikke rigtigt flirtet eller noget indtil da, men så gik vi op i baren. Jeg pegede på drinkskortet og spurgte hende, hvad hun gerne vil have. Hun svarede ikke, men stak sin hånd ned i bukserne på mig, helt ind under underbukserne, hvor hun greb fat. Jeg gik lidt i chok og vidste ikke helt, hvad jeg skulle gøre. Hun havde sin hånd dernede, indtil vi fik udleveret vores drinks. På den ene side føltes det fedt, fordi hun gik for at være den lækreste pige på årgangen, men på den anden side føltes det underligt og meget grænseoverskridende. Jeg valgte ikke at gøre noget ved hånden i den lange periode, den befandt sig i mine underbukser, da jeg under drinksbestillingen fik øjenkontakt med en af mine mandlige tutor-kollegaer bag baren, der tydeligvis var imponeret. Jeg endte sammen med pigen senere på aftenen. Så nemt var det åbenbart at score 23-årige mig. Jeg er ikke meget for at indrømme det, men hendes udseende spillede en kæmpe rolle i dette tilfælde, måske fordi jeg var ung og dum. Når jeg tænker tilbage på episoden i dag, var det meget grænseoverskridende for mig.

5) Angelia, 21 år:

Jeg stod helt uskyldigt oppe ved baren, og så kom der en mand bagfra. Han lagde den ene hånd på min røv, og den anden på mit bryst. Jeg følte mig krænket. Jeg vendte mig om og sagde: ”Hvad fanden har du gang i?.” Og så gjorde han det igen, og jeg begyndte jeg at råbe. Han tog mig ved brystet og skubbede mig ud på dansegulvet, hvor jeg fik øjenkontakt med en dørmand, der kom hen og spurgte, hvad der skete. Jeg forklarede, at han havde taget på mig. Fyren havde ikke hørt, hvad jeg havde sagt til dørmanden, så han kom hen og 'approachede' mig igen, og jeg kunne bare mærke, at jeg fik en klump i halsen. For hvis han kunne skubbe mig og tage på mig, hvad fanden kunne han så ellers finde på?

6) Karoline, 24 år:

Vi stod tre veninder på dansegulvet, og der står man jo i en kreds og danser. Så kom der en fyr, som ville være en del af cirklen. Han rørte ved mit hår og dansede helt op ad mig. ”Du ser godt ud," sagde han. Vi rykkede bare væk fra ham, skærmede af og sagde til ham, at han skulle gå. Det overskred min grænse, men nok mest fordi jeg har en kæreste.

7) Amalie, 25 år:

Jeg har oplevet et par gange, når man er ude at danse, at folk kan finde på at tage en på røven, selvom man slet ikke er i kontakt med dem. De står bag ved én, når man vender mod sine venner, og så synes de lige, de skal røre ved én. Som regel går jeg væk derfra, men jeg har også prøvet at måtte vende mig om for at give dem et blik, så de går væk. Men det føles ubehageligt, og jeg har tit fortrudt bagefter, at jeg ikke sagde noget, fordi jeg har svært ved at reagere i øjeblikket.

8) Louise, 25 år:

Jeg stod ved et bord på en natklub og fik en gin & tonic, mens jeg snakkede med nogle venner, da jeg pludselig kunne mærke, at der flere gange var noget, der strejfede min bagdel. Jeg vendte mig om og bemærkede en gruppe unge fyre, der fniste, spillede op, jokede og drillede hinanden. Jeg kiggede irriteret på dem og vendte mig om til vennerne igen. Kort tid efter begyndte drengene igen at røre mig, men denne gang var det hårdere slag og klap i måsen. Til sidst fik jeg nok, så da én af fyrene gav mig et ordentligt klask bagi, vendte jeg mig om og gav ham en syngende lussing lige på højre kind. Han blev meget forbavset, dørmanden kom løbende hen imod os for at sikre, at alt var ok, og fyren sagde undskyld.

9) Pernille, 27 år

Jeg var ude på dansegulvet med nogle veninder og havde hele aftenen forsøgt at undgå en meget nærgående fyr. Han forsøgte hele tiden at holde øjenkontakt med mig, når jeg kiggede rundt. På et tidspunkt fornemmede jeg, at han stod bag mig på dansegulvet. Jeg vendte mig rundt, og i det samme tog han begge hænder om mit hoved og begyndte at kysse mig meget intens. Jeg fik vredet mig fri og løb ud på toilettet. Jeg fik skrevet til min veninde, at hun skulle komme hen til toilettet, for jeg turde ikke komme ud. Og så fulgte hun mig hjem efter det. Det var meget ubehageligt, og jeg var overrasket over, at han kunne finde på det.

10) Mathias, 28 år

Jeg oplever ofte at blive taget på, når jeg er i byen. Mange af gangene har jeg spurgt hvorfor, de tager på mig. Nogle gange siger de, at de lige skal mærke på varen. Og andre gange siger de, at det er, fordi de aldrig har set en to meter høj mand før, så de ville lige mærke om den sidder på samme måde som en mand, der har en mere almindelig højde. Jeg vil ikke sige, at jeg har følt mig krænket på nogen måde, for fulde mennesker gør dumme ting, og det er en realitet, jeg må leve med, når jeg tager i byen. Jeg kommer fra Aarhus og ved nogenlunde, hvilke diskoteker jeg skal holde mig væk fra, hvis jeg ikke gider at blive raget på.



Redaktionen er bekendt med alle personer, som optræder i artiklen. De har her delt deres personlige historie, som de har oplevet den.