Første plejehjemsbeboere får andet skud coronavaccine søndag

De første plejehjemsbeboere i Danmark får søndag det andet og sidste stik af coronavaccinen fra Pfizer og BioNTech. Det fortæller Stephanie Lose (V), der er formand for Danske Regioner.

- Fra på søndag - og især i næste uge - vil vi se, at antallet af genvaccinationer vil være ret stort. Som konsekvens af det vil der ikke være så mange nyvaccinerede, siger hun.

Når de første danskere allerede søndag får det andet stik, skyldes det, at det her er tre uger siden, at de fik det første.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der ikke er mere end mellem tre og fire uger mellem stikkene.