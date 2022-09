Flot vejr på en festlig østjysk lørdag

I Malling er der kaffebord fra morgenstunden i de gamle haller fra Malling Foderstofforening og bagage- og kræmmermarked op ad dagen. Her har Aarhus Festuge sørget for, at Sussi og Leo kommer og optræder, ligesom der vil være veteranbiler at se.

Og i fælleshuset for ukrainske flygtninge i Aarhus kommer en ukrainsk kok og laver borstj til deres dansk-ukrainske kulturdag.

Men det er ikke kun i og omkring Aarhus, hvor det gode vejr kommer på en god dag.

I Øster Bjerregrav indvier de i dag en stor ny skaterbane i byens aktivitetspark.

Og i Galten afvikler Dansk Minigolf Union DM i minigolf hen over weekenden. Her dyster 76 spillere om titlen over fire runder lørdag fra klokken 11.00 og fire runder søndag fra klokken 8.00 på Galten-Skovby Minigolfs nye anlæg.