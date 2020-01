Flot vejr med kraftig blæst i sigte

3. januar bød på det nye årtis første regnbyger, og det samme kan man forvente denne morgen.

Læs også Vejret er helt optimalt: Her kan du se masser af stjerneskud

Her vil der flere steder i Østjylland være byger af regn eller slud fra morgenen, men ifølge prognosen klarer det op i løbet af dagen.

Det vil være flot men koldt at være ude. Per Christiansen, vejrvært, TV2 VEJRET

Resten af lørdagen byder nemlig på det flot og klart vejr med solskin

- Det vil være flot men koldt at være ude, siger vejrvært på TV2 VEJRET, Per Christiansen.

Risiko for glatte veje

Hen på eftermiddagen dykker temperaturerne. Lørdag aften og nat er der endda risiko for frost mange steder i Østjylland.

- Det betyder altså også, at der er risiko for glatte veje, siger Per Christiansen.

Ifølge prognosen ser de kommende dage ud til at byde på mildere vejr. Foto: TV 2 Vejret

Derudover vil det også blæse op i løbet af dagen, så det kommer til at føles koldere at være ude i solen.

Læs også Camillas mand døde i krig: Nu hyldes han i træningscentre verden over

De kommende dage byder på mildere vejr, og ifølge prognosen kan vi onsdag ramme 9 graders varme.