Flest unge kører for stærkt: Kører man for langsomt, bliver man kaldt bedstemor

Både Ida Thomassen og Mikael Lehrmann mener, at en af årsagerne kan findes i en kultur blandt unge bilister, hvor der bliver peget fingre ad det, de kalder 'bedstemorkørsel'.



- Jeg ved ikke, om der er en tendens til, at man skal køre for hurtigt. Men der er meget en tendens til, at man ikke skal køre for langsomt. Så bliver man kaldt bedstemor, hvis man kører fem kilometer i timen under fartgrænsen. Så der er måske en lille smule pres på den måde, siger Ida Thomassen.



- Man bliver mere presset af vennerne. Hvis man ikke kører stærkt, er man ikke sej, siger Mikael Lehrmann.

Fart giver sug i maven

Gymnasieeleverne kan da også godt selv få et sug i maven, hvis farten bliver sat lidt op.

- Det er G-kræfterne, hvor du kan mærke, at du bliver trykket lidt tilbage i sædet og tingene suser forbi, siger Mikael Lehrmann.



I den nye kampagnevideo fra Rådet for Sikker Trafik er der fokus på, hvad selv de mindre fartoverskridelser kan gøre. Man vil gerne gøre op med de mange dårlige undskyldninger for at køre for stærk - for eksempel den klassiske med at man er forsinket.