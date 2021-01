Flertal kræver mange coronadødsfald på plejehjem undersøgt

Men smitten er kommet ind på plejehjem, og i sidste uge var der 106 dødsfald blandt coronasmittede beboere. Det er det højeste antal på én uge under epidemien.

Kæmpeproblem med smitten på plejehjemmene

Kirsten Normann Andersen er sundhedsordfører for SF, og hun kalder det et kæmpeproblem, at smitten er nået ind på plejehjemmene.

- Smitteopsporingen har ikke været i stand til at give et svar på, hvordan smitten er kommet er ind, hvilket også er frustrerende. Derfor kan der blive brug for lave en undersøgelse af, hvordan det er gået til, at man ikke har kunnet passe bedre på beboerne, siger hun til Berlingske.