Flertal giver 5.000 kroner skattefrit til pensionister

Det har dog ikke været helt problemfrit for regeringen at finde flertal for at sende økonomisk hjælp til nogle af de grupper, som er påvirket af den høje inflation.

Regeringen ville i første omgang finansiere hjælpen med et større offentligt underskud.

Det var De Radikale, Venstre og Konservative imod, og de forlod forhandlingerne. De mente, at regeringen ville sende ufinansierede checks ud i samfundet.

Regeringen måtte opgive sin finansieringsforslag, og samtidig blev forhandlingerne flyttet fra finansminister Nicolai Wammen (S) til Jeppe Bruus (S) i Skatteministeriet, hvor de har indgået i forhandlingerne om den grønne skattereform.

Aftalen koster 3,1 milliarder kroner og bliver blandt andet finansieret ved lavere anlægsrammer i 2022 og 2023.

Planen er, at aftalen skal vedtages i Folketinget efter sommerferien, men inden Folketingets åbning i oktober.

Regeringen vil senere i dag præsentere en aftale om en grøn skattereform.