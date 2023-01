Flere vil i Hjemmeværnet – særligt en gruppe melder sig

Krig i Ukraine og en verden med uro fik i 2022 flere østjyder til at lette sig fra sofaen og melde sig til Hjemmeværnet. Efter mange år har, hvor antallet af ansøgere hvert år har været faldende, oplevede Hjemmeværnet i Østjylland sidste år en stigning i antal ansøgere på hele 24 procent.

quote Stigningen i ansøgere kan både være godt og skidt, for det handler om, hvorvidt de også bliver i Hjemmeværnet Mads Yde, sergent i Hjemmeværnet

Da krigen i Ukraine brød ud i februar 2022, så man særligt en tilstrømning af midaldrende mænd, der så sig inspireret til at melde sig til Hjemmeværnet. - Mange er nok opvokset under den kolde krig, og vi har jo alle sammen gået og tænkt, at sådan bliver det aldrig igen, men man ved jo ikke, hvad morgendagen bringer, og det bruger nogle af dem som argument for, at nu stiller de op igen, forklarer Christina Pojezny, oberstløjtnant og chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland.

Oberstløjtnant Christina Pojezny er chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland, som sidste år oplevede markant øget interesse for at være med.

Det glæder sergent Mads Yde og skydelærer i Hjemmeværnet Kim Askøe, som TV2 ØSTJYLLAND møder, mens de er på vagt. - Forsvarsviljen i Danmark er forøget meget. Der er også begyndt at komme flere unge mennesker med. Det er rigtig dejligt, men vi kunne godt bruge nogle flere. Mange flere, siger Kim Askøe, mens hans kollega har et enkelt forbehold. - Stigningen i ansøgere kan både være godt og skidt, for det handler om, hvorvidt de også bliver i Hjemmeværnet, lyder det fra Mads Yde. Bedre omdømme i dag De to er en del af Hjemmeværnets indsats på Aarhus Havn i disse uger, hvor et amerikansk transportskib mandag lagde til med masser af militært isenkram ombord.

quote Forsvarsviljen i Danmark er forøget meget Kim Askøe, medlem af Hjemmeværnet siden 1985

Det bliver nu læsset om og gjort klar til at blive fragtet til Øst- og Centraleuropa, men inden det når så langt, står køretøjer, kampvogne og andet amerikansk militærudstyr på havnen, og her er det Hjemmeværnets opgave at bevogte og patruljere det indhegnede midlertidige militære område.

Sergent Mads Yde sætter magasin i sit gevær under patrulje på Aarhus Havn.

De to patruljerende har tilsammen 45 års erfaring fra Hjemmeværnet, og for Kim Askou har Hjemmeværnet udviklet sig meget, siden han kom med i 1985, og det dårlige omdømme er blevet bedre, mener han. - Før i tiden var det altid sådan, at Hjemmeværnet havde ry for at være kaffedrikkende og wienerbrødsspisende, som kun tænkte på kaffe og mad. Dem, vi har i dag, går op i det, de laver, lyder det fra den erfarne hjemmeværnsmand. Hjemmeværnet har på landsplan godt 13.000 medlemmer i den aktive styrke plus omkring 30.000 i reserven.